Мінкульт просить мера Києва зупинити знесення садиби Барбала. Поліція на місці затримала активістів

У центрі Києва на вулиці Обсерваторна, 6 зносять історичну будівлю 1891 року побудови відому як садиба Олександра Барбана. На її місці хочуть побудувати багатоповерховий житловий будинок з підземним паркінгом.

Міністерство культури і інформаційної політики виступило проти будівництва і закликало мера столиці Віталія Кличка зупинити забудовника, нагадавши, що видало припис, яким вимагало зупинити будь-які будівельні роботи на обʼєкті.

Мінкульт звинуватив столичну владу у бездіяльності, заявивши, що через це Київ втрачає кілька памʼятників архітектури.

Депутат від «Слуги народу» Роман Грищук заявив, що на місці будівництва відсутній паспорт робіт, а забудовник до початку зносу не встановив паркан. Він додав, що будинок знаходиться в охоронній зоні культурної спадщини в межах Центрального історичного ареалу Києва з чого випливає, що всі роботи повинні схвалити Міністерство культури і Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

На місце будівництва вранці з акцією протесту прийшли активісти руху «За Протасів Яр». Незабаром на місце прибули автобуси з поліцією. Як повідомляють «Ґрати», активісти перекрили дорогу протестуючи проти дій будівельників, через що поліція почала їх відтісняти. Незабаром на місце прибули представники «Штабу оборони Києва», які спробували знести паркан, але поліція їм завадила.

Правоохоронці опечатали будівлю і викликали на 15:00 у відділок представника забудовника. Робочі після цього часу продовжили знесення. Поліція, яку знову викликали на місце, затримала двох учасників протесту — Іллю Ткаченка та Євгена Черепню. При цьому поліцейські застосовували силу проти інших учасників протесту.

Мер Києва і Департамент охорони культурної спадщини КМДА на ситуацію поки не відреагували.