Минкульт просит мэра Киева остановить снос усадьбы Барбана. Полиция на месте задержала активистов

В центре Киева на улице Обсерваторная, 6 сносят историческое здание 1891 года постройки известное как усадьба Александра Барбана. На его месте хотят построить многоэтажный жилой дом с подземным паркингом.

Министерство культуры и информационной политики выступило против строительства и призвало мэра столицы Виталия Кличко остановить застройщика, напомнив, что издало предписание, которым требовало остановить какие-либо строительные работы на объекте.

Минкульт обвинил столичные власти в бездействии, заявив, что из-за этого Киев теряет несколько памятников архитектуры.

Депутат от «Слуги народа» Роман Грищук заявил, что на месте строительства отсутствует паспорт работ, а застройщик к началу сноса не установил забор. Он добавил, что дом находится в охраняемой зоне культурного наследия в пределах Центрального исторического ареала Киева из чего следует, что все работы должны одобрить Министерство культуры и Департамент охраны культурного наследия КГГА.

На место строительства утром с акцией протеста пришли активисты движения «За Протасов Яр». Вскоре на место прибыли автобусы с полицией. Как сообщают «Ґрати», активисты перекрыли дорогу протестуя против действий строителе из-за чего полиция начала их оттеснять. Вскоре на место прибыли представители «Штаба обороны Киева», которые попытались снести забор, но полиция им помешала.

Правоохранители опечатали здание и вызвали на 15:00 в отделение представителя застройщика. Рабочие после этого времени продолжили снос. Полиция, которую снова вызвали на место, задержала двух протестующих — Илью Ткаченко и Евгения Черепню. При этом полицейские применяли силу против других протестующих.

Мэр Киева и Департамент охраны культурного наследия КГГА на ситуацию пока не отреагировали.