Кличко прокоментував обшуки в Києві: Хтось купу лайна наклав, а мене тикають носом

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на обшуки у низці комунальних підприємств столиці. Він обурений, яким чином вони відбуваються, хоч і не проти, щоб правоохоронці перевірили їхню діяльність.

Про це Кличко заявив в ефірі «Україна 24».

«Я вважаю, що це з метою провчити, показати місце тощо. В один день — це не випадково. Ми постійно працюємо з правоохоронцями, і я можу сказати, що ключова складова в моїй роботі — нульова толерантність до корупції […] У мене є авторитет, є репутація, мені дуже неприємно, коли хтось купу лайна наклав, а мене тикають носом», — сказав очільник Києва.

Кличко наголосив, що «на ключовому підприємстві» лише за останні два дні провели 40 обшуків. «Буває як: приходять правоохоронці й кажуть, вибачте, надайте такі-то документи, ми повинні їх вивчити — це одне питання. А яким чином це відбувається? Як у кращі авторитарні часи […] Сьогодні [13 травня] о 6:00 прийшли додому до головного архітектора Києва з обшуком», — розповів він.

Разом з тим, мер наголосив, що не проти того, щоб правоохоронці перевірили діяльність підприємств. «Якщо хтось винен, то повинен відповідати за законом», — додав він.

Згодом Кличко у своєму Telegram-каналі заявив, що вважає, що «відбувається атака на столичну владу», спрямована проти нього. «Все це подається під виглядом боротьби з корупцією. Блискавичної боротьби. Називають якісь мільйони, десятки мільйонів гривень. Маніпулюють інформацією, лунає відверта брехня», — заявив мер.

Він стверджує, що КМДА постійно проводить внутрішні фінансові аудити і передає правоохоронцями матеріали щодо виявлених порушень.

Зазначимо, в Офісі президента вважають необґрунтованою заяву Кличка про те, що обшуки є спробою тиску на київську владу.