Кличко прокомментировал обыски в Киеве: Кто-то кучу дерьма наложил, а меня тычут носом

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обыски в ряде коммунальных предприятий столицы. Он возмущен, каким образом они происходят, хотя и не против, чтобы правоохранители проверили их деятельность.

Об этом Кличко заявил в эфире «Украина 24».

«Я считаю, что это с целью проучить, показать место и тому подобное. В один день — это не случайно. Мы постоянно работаем с правоохранителями, и я могу сказать, что ключевая составляющая в моей работе — нулевая толерантность к коррупции [...] У меня есть авторитет, репутация, мне очень неприятно, когда кто-то кучу дерьма наложил, а меня тыкают носом», — сказал глава Киева.

Кличко отметил, что «на ключевом предприятии» только за последние два дня провели 40 обысков. «Бывает как: приходят правоохранители и говорят, извините, предоставьте такие-то документы, мы должны их изучить — это один вопрос. А каким образом это происходит? Как в лучшие авторитарные времена [...] Сегодня [13 мая] в 6:00 пришли домой к главному архитектору Киева с обыском», — рассказал он.

Вместе с тем, мэр отметил, что не против того, чтобы правоохранители проверили деятельность предприятий. «Если кто-то виноват, то должен отвечать по закону», — добавил он.

Позже Кличко в своем Telegram-канале заявил, что считает, что «происходит атака на столичную власть», направленная против него. «Все это подается под видом борьбы с коррупцией. Молниеносной борьбы. Называют какие-то миллионы, десятки миллионов гривен. Манипулируют информацией, раздается откровенная ложь», — заявил мэр.

Он утверждает, что КГГА постоянно проводит внутренние финансовые аудиты и передает правоохранителями материалы по выявленным нарушениям.

Отметим, в Офисе президента считают необоснованным заявление Кличко о том, что обыски являются попыткой давления на киевскую власть.