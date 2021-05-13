«Время, когда нужно отвечать». В Офисе президента отреагировали на слова Кличко о давлении на власти Киева

В Офисе президента считают необоснованным заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что обыски, которые силовики проводят в коммунальных предприятиях столицы, являются попыткой давления на киевскую власть.

Об этом в комментарии «Бабелю» сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Все, что сегодня происходит в Киеве имеет прямое отношение не к большой политике, а только к нашим традиционным моделям теневого управления. Стоит спросить - «ребята, а почему город выглядит неухоженно; продолжается тотальная застройка парков; стоимость тех или иных сервисных работ превышает среднерыночные в три/четыре раза» и сразу начинается откровенная истерика о «политическом заказе», — объяснил Подоляк.

По мнению советника Ермака, сейчас наступает время, «когда нужно начинать отвечать только за тот сегмент своей ответственности, который прописан в конкретном должностном функционале».

«Городской голова — это дороги, парки, транспорт, улицы, тарифы, больницы, мосты, упорядоченные МАФы и... все. Любой город имеет конкретные параметры успешности или не успешности с точки зрения управления. А коммунальные предприятия имеют вполне конкретные бюджеты под конкретные задачи. Задачи не выполнены? Есть вопросы», — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что «работа в руководящем составе местного самоуправления совсем не освобождает от ответственности перед государством за соблюдение тех или иных законов».