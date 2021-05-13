«Час, коли потрібно відповідати». В Офісі президента відреагували на слова Кличка про тиск на владу Києва

В Офісі президента вважають необґрунтованою заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що обшуки, які силовики проводили в комунальних підприємствах столиці, є спробою тиску на київську владу.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

«Все, що сьогодні відбувається в Києві має пряме відношення не до великої політики, а тільки до наших традиційних моделей тіньового управління. Варто запитати — «хлопці, а чому місто виглядає недоглянутим; триває тотальна забудова парків; вартість тих чи інших сервісних робіт перевищує середньоринкові в три-чотири рази» і відразу починається відверта істерика про «політичне замовлення», — пояснив Подоляк.

На думку радника Єрмака, зараз настає час, «коли потрібно починати відповідати тільки за той сегмент своєї відповідальності, який прописаний в конкретному посадовому функціоналі».

«Міський голова — це дороги, парки, транспорт, вулиці, тарифи, лікарні, мости, впорядковані МАФи і... все. Будь-яке місто має конкретні параметри успішності, або неуспішності з точки зору управління. А комунальні підприємства мають цілком конкретні бюджети під конкретні завдання. Завдання не виконане? Є питання», — підкреслив Подоляк.

Радник глави ОП також зазначив, що «робота в керівному складі місцевого самоврядування зовсім не звільняє від відповідальності перед державою за дотримання тих, чи інших законів».