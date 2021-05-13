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Прокуратура відзвітувала про обшуки в Києві — стосувались відкатів, поборів і кришування, загалом 11 підозрюваних

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Київська міська прокуратура 11 та 12 травня обшукувала офіси комунальних підприємств столиці у справах про незаконне заволодіння коштами, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємств і кришування нелегального бізнесу.

Про це повідомляє її пресслужба.

Обшуки провели в:

Метою обшуків було викриття фінансових махінацій з державними коштами. У підсумку про підозру повідомили 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, включно з керівниками. Слідчі вивчають вилучену фінансову документацію.

  • «Київзеленбуд» обшукували у справі про ухилення від сплати податків на суму понад 30 мільйонів гривень; «Спецжитлофонд» — про розкрадання понад 10,5 мільйона гривень; приміщення КМДА й приватного підприємства — через підозру в завданні понад 19,5 мільйона гривень збитків громаді Києва; «Київавтодор» — через відкати за допомогу у виграші тендерів; «Київміськсвітло» — через ухилення від сплати податків на понад 12 мільйонів гривень.
  • Також з обшуками прийшли до голови виконкому партії УДАР, соратника мера Києва Артура Палатного. Очільник столиці Віталій Кличко назвав обшуки «тиском особисто на нього і придушенням місцевого самоврядування».