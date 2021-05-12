Посадовця «Київавтодору» підозрюють в отриманні «відкатів» за допомогу у виграші тендерів на майже 2 млрд гривень. ДФС проводить обшуки

Співробітники Державної фіскальної служби та Київської міської прокуратури в середу, 12 травня, проводять обшуки у приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор».
Про це повідомили у пресслужбі ДФС.
За даними слідства, посадовець корпорації отримував «відкати» за те, що допомагав комерційній компанії вигравати публічні торги у 2019—2020 роках щодо ремонту доріг у Києві. Загальна сума виграних тендерів становить 1,9 мільярда гривень.
До того ж проти співробітників компанії та повʼязаних із нею приватних структур порушено ще одне кримінальне провадження — за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Як з’ясували слідчі, протягом 2019—2020 років вони штучно завищували податкові кредити з ПДВ — для цього використовували реквізити підприємств з ознаками ризиковості та транзитності. За результатами економічного дослідження, сума ухилення від сплати ПДВ становить 18,6 мільйона гривень.
- Зранку 12 травня в Києві провели обшуки в офісі КП «Спецжитлофонд» і приміщеннях підрядних організацій у справі про розкрадання понад 10,5 мільйона гривень.
- Цього ж дня слідчі дії проводили у приміщеннях Київської міської державної адміністрації та приватного підприємця — через підозру в завданні понад 19,5 мільйона гривень збитків громаді Києва.
- Напередодні, 11 травня, правоохоронці обшукали комунальне обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про несплату податків на суму понад 30 мільйонів гривень.