Посадовця «Київавтодору» підозрюють в отриманні «відкатів» за допомогу у виграші тендерів на майже 2 млрд гривень. ДФС проводить обшуки

Співробітники Державної фіскальної служби та Київської міської прокуратури в середу, 12 травня, проводять обшуки у приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор».

Про це повідомили у пресслужбі ДФС.

За даними слідства, посадовець корпорації отримував «відкати» за те, що допомагав комерційній компанії вигравати публічні торги у 2019—2020 роках щодо ремонту доріг у Києві. Загальна сума виграних тендерів становить 1,9 мільярда гривень.

До того ж проти співробітників компанії та повʼязаних із нею приватних структур порушено ще одне кримінальне провадження — за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Як з’ясували слідчі, протягом 2019—2020 років вони штучно завищували податкові кредити з ПДВ — для цього використовували реквізити підприємств з ознаками ризиковості та транзитності. За результатами економічного дослідження, сума ухилення від сплати ПДВ становить 18,6 мільйона гривень.