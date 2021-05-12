Правоохоронці прийшли з обшуками у «Спецжитлофонд» — підозрюють розкрадання понад 10,5 мільйона гривень

У Києві проводять обшуки в офісі КП «Спецжитлофонд» і приміщеннях підрядних організацій у справі про розкрадання понад 10,5 мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018—2020 років між «Спецжитлофондом» і підрядним підприємством було укладено низку договорів підряду на виконання будівельних робіт.
Як з’ясувалося, співробітники «Спецжитлофонду» за змовою з керівником підрядної організації підписали акти прийому виконаних будівельних робіт, хоча вони не були виконані в повному обсязі та якості.
Наразі встановлюються всі обставини правопорушень.
- Підприємство «Спецжитлофонд» було створене Київською міськрадою 1 березня 2001 року, воно підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.
- У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому директору «Спецжитлофонду». За даними слідства, через дії підозрюваного громада Києва недоотримала 5,9 мільйона гривень.
- Напередодні, 11 травня правоохоронці обшукали комунальне обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про несплату податків на суму понад 30 мільйонів гривень.