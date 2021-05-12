Правоохранители пришли с обысками в «Спецжитлофонд» — подозревают хищение более 10,5 миллиона гривен

В Киеве проводят обыски в офисе КП «Спецжитлофонд» и в помещениях подрядных организаций по делу о хищении более 10,5 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, в течение 2018—2020 годов между «Спецжитлофондом» и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ.
Как выяснилось, сотрудники «Спецжитлофонда» по сговору с руководителем подрядной организации подписали акты приема выполненных строительных работ, хотя они не были выполнены в полном объеме и качестве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушений.
- Предприятие «Спецжитлофонд» было создано Киевским горсоветом 1 марта 2001 года, оно подчиняется Департаменту строительства и жилищного обеспечения КГГА.
- В января 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему директору «Спецжитлофонда». По данным следствия, из-за действий подозреваемого община Киева недополучила 5,9 миллиона гривен.
- Накануне, 11 мая, правоохранители обыскали коммунальное объединение «Киевзеленстрой» по делу о неуплате налогов на сумму более 30 миллионов гривен.