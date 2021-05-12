Правоохранители пришли с обысками в «Спецжитлофонд» — подозревают хищение более 10,5 миллиона гривен

В Киеве проводят обыски в офисе КП «Спецжитлофонд» и в помещениях подрядных организаций по делу о хищении более 10,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2018—2020 годов между «Спецжитлофондом» и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ.