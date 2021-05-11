Прокуратура обыскала «Киевзеленстрой» по делу об уклонении от уплаты 30 млн грн налогов

Киевская городская прокуратура обыскала коммунальное объединение «Киевзеленстрой» по делу о неуплате налогов на сумму более 30 млн гривен. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что три компании («Евротехнологии Групп», «Строймонтажсервис 1» и «Промстроймеханизация») в течение 2019—2020 годов по заказу «Киевзеленстроя» строили и реконструировали парки «Наталка», «Совки», «Радуга», «Куреневский» и другие.
Однако эти организации якобы были в сговоре с чиновниками предприятия и указывали в финансовой документации реквизиты фиктивных предприятий. Эти предприятия привлекали якобы для выполнения субподрядных работ — это позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах (более 30 млн грн).
Обыски на основании постановления суда провели 11 мая 2021 года в «Киевзеленстрое», по месту жительства организаторов схемы и в офисах предприятий — хотели найти первичные финансовые документы.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).
- В сентябре 2019 года руководителя «Киевзеленстроя» уличили в хищении 9 млн грн — средства предназначались парку «Партизанская слава».
- 21 августа 2020 года НАБУ сообщило о подозрении чиновникам «Киевзеленстроя». Их уличили в хищении почти 80 миллионов гривен.