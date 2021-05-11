Прокуратура обыскала «Киевзеленстрой» по делу об уклонении от уплаты 30 млн грн налогов

Киевская городская прокуратура обыскала коммунальное объединение «Киевзеленстрой» по делу о неуплате налогов на сумму более 30 млн гривен. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что три компании («Евротехнологии Групп», «Строймонтажсервис 1» и «Промстроймеханизация») в течение 2019—2020 годов по заказу «Киевзеленстроя» строили и реконструировали парки «Наталка», «Совки», «Радуга», «Куреневский» и другие.