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Прокуратура обыскала «Киевзеленстрой» по делу об уклонении от уплаты 30 млн грн налогов

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Прокуратура обыскала «Киевзеленстрой» по делу об уклонении от уплаты 30 млн грн налогов

«Бабель»

Киевская городская прокуратура обыскала коммунальное объединение «Киевзеленстрой» по делу о неуплате налогов на сумму более 30 млн гривен. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что три компании («Евротехнологии Групп», «Строймонтажсервис 1» и «Промстроймеханизация») в течение 2019—2020 годов по заказу «Киевзеленстроя» строили и реконструировали парки «Наталка», «Совки», «Радуга», «Куреневский» и другие.

Однако эти организации якобы были в сговоре с чиновниками предприятия и указывали в финансовой документации реквизиты фиктивных предприятий. Эти предприятия привлекали якобы для выполнения субподрядных работ — это позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах (более 30 млн грн).

Обыски на основании постановления суда провели 11 мая 2021 года в «Киевзеленстрое», по месту жительства организаторов схемы и в офисах предприятий — хотели найти первичные финансовые документы.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).