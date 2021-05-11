Прокуратура обшукала «Київзеленбуд» у справі про ухилення від сплати 30 млн грн податків

Київська міська прокуратура обшукала комунальне обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про несплату податків на суму понад 30 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що три компанії («Євротехнології Груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація») упродовж 2019—2020 років на замовлення «Київзеленбуду» будували та реконструювали парки «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський» та інші.