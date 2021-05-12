Чиновника «Киевавтодора» подозревают в получении «откатов» за помощь в выигрыше тендеров на почти 2 млрд гривен. ГФС проводит обыски

Сотрудники Государственной фискальной службы и Киевской городской прокуратуры в среду, 12 мая, проводят обыски в помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

По данным следствия, чиновник корпорации получал «откаты» за то, что помогал коммерческой компании выигрывать публичные торги в 2019—2020 годах по ремонту дорог в Киеве. Общая сумма выигранных тендеров составляет 1,9 миллиарда гривен.

Кроме этого, против сотрудников компании и связанных с ней частных структур возбуждено еще одно уголовное производство — за уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Как выяснили следователи, на протяжении 2019—2020 годов они искусственно завышали налоговые кредиты по НДС — для этого использовали реквизиты предприятий с признаками рискованности и транзитности. По результатам экономического исследования, сумма уклонения от уплаты НДС составляет 18,6 миллиона гривен.