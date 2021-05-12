Фискальная служба проводит обыски в КГГА — речь идет о почти 20 млн гривен убытков

По данным следствия, директор одного из коммерческих предприятий в 2013 году купил недвижимость в Киеве, однако умышленно не заключил договор аренды земельного участка с Киевским городским советом, чем нанес ущерб в размере 19,515 миллиона гривен, что подтверждается экспертными заключениями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и частного предпринимателя по подозрению в нанесении более 19,5 миллиона гривен убытков общине Киева.

Правоохранители на основании постановления суда провели обыски в офисах предприятия и в помещении его директора. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364—1 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, обыски проводятся в помещениях КГГА, должностных лиц подозревают в причастности к сделке.

По данным агентства Интерфакс-Украина, речь идет о работниках департамента земельных ресурсов КГГА. Также отмечается, что руководитель предприятия скрывается от правоохранителей.