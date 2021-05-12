Соратник Кличка повідомив про обшуки у нього вдома і назвав їх «політичним замовленням»

Колишній нардеп, голова виконавчого комітету партії УДАР та соратник мера Києва Артур Палатний повідомив, що в нього вдома та в квартирі його колишньої дружини проводять обшуки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Просто зараз триває фарс під назвою «обшуки». Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми понад 20 років розлучені», — повідомив Палатний.

На його думку, команда щодо проведення слідчих дій пішла з Банкової.

«Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагається маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо. Мета банальна — тиск і залякування. Бо партія УДАР може скласти сильну конкуренцію на виборах», — наголосив голова політвиконкому партії.