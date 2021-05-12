Соратник Кличко сообщил об обысках у него дома и назвал их «политическим заказом»

Бывший нардеп, глава исполнительного комитета партии УДАР и соратник мэра Киева Артур Палатный сообщил, что у него дома и в квартире его бывшей жены проводят обыски.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прямо сейчас происходит фарс под названием «обыски». Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы больше 20 лет в разводе», — сообщил Палатный.

По его мнению, команду провести следственные действие дали на Банковой.

«Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытается манипулировать президентом, шепча ему на ухо. Цель банальна — давление и запугивание. Потому что партия УДАР может составить сильную конкуренцию на выборах», — отметил глава политисполкома партии.