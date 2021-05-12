Соратник Кличко сообщил об обысках у него дома и назвал их «политическим заказом»

Бывший нардеп, глава исполнительного комитета партии УДАР и соратник мэра Киева Артур Палатный сообщил, что у него дома и в квартире его бывшей жены проводят обыски.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Прямо сейчас происходит фарс под названием «обыски». Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы больше 20 лет в разводе», — сообщил Палатный.
По его мнению, команду провести следственные действие дали на Банковой.
«Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытается манипулировать президентом, шепча ему на ухо. Цель банальна — давление и запугивание. Потому что партия УДАР может составить сильную конкуренцию на выборах», — отметил глава политисполкома партии.
Также Палатный отметил, что правоохранители, которые «в ручном режиме» просто выполняют поставленную задачу, не могут «адекватно объяснить основания» для своих действий. Кроме этого, он пожаловался на пренебрежение нормами закона.
«Они забыли одно но. Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось», — добавил он.
- Утром 12 мая в Киеве провели обыски в офисе КП «Спецжитлофонд» и помещениях подрядных организаций по делу о хищении более 10,5 миллиона гривен. После этого следственные действия проводили в помещениях Киевской городской государственной администрации и частного предпринимателя — по подозрению в нанесении более 19,5 миллиона гривен убытков общине Киева.
- К тому же в Государственной фискальной службе сообщили о раскрытии схемы «откатов» в «Киевавтодоре» и в «Киевгорсвете». В уклонении от уплаты налогов на 9 миллионов гривен подозревают и подрядчика строительства Подольского моста «Спецпроект-Инвест».
- Накануне, 11 мая, правоохранители обыскали коммунальное объединение «Киевзеленстрой» по делу о неуплате налогов на сумму более 30 миллионов гривен.