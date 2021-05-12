Обыски в столице: правоохранители пришли к подрядчику строительства Подольского моста и в «Киевгорсвет»

Сотрудники Киевской городской прокуратуры и Государственной фискальной службы проводят обыски у подрядчика строительства Подольского моста из-за уклонения от уплаты 9 миллионов гривен налогов.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Согласно материалам следствия, должностные лица ООО «Спецпроект-Инвест», по заказу генподрядчика ООО «Эко-строй Трейд», на протяжении 2020 года строили Подольский мост в Киеве.
В то же время предприятие указало в бухгалтерской и налоговой отчетности, что якобы привлекло к выполнению субподрядных работ ООО «СК Строительная площадка» и ООО «Строительная группа «Стройдекорсервис», которые имеют признаки фиктивности. Это позволило компании «Спецпроект-Инвест» уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас следственные действия проводят дома у организаторов схемы и в офисных помещениях предприятий.
Также правоохранители обыскивают офисные помещения КП «Киевгорсвет» и его компаний-подрядчиков в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов на более чем 12 миллионов гривен (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Как выяснили следователи, сотрудники предприятий, сговорившись с чиновниками «Киевгорсвета», завышали стоимость работ по замене уличного освещения в Киеве. После этого оплата проводилась через фиктивных субподрядчиков.
Отмечается, что накануне во время обысков других подрядных организаций выявили и изъяли первичные документы, наличные деньги, банковские карты, компьютерную технику и печати предприятий.
- Утром 12 мая в Киеве провели обыски в офисе КП «Спецжитлофонд» и помещениях подрядных организаций по делу о хищении более 10,5 миллиона гривен.
- В этот же день следственные действия проводились в помещениях Киевской городской государственной администрации и частного предпринимателя — по подозрению в нанесении более 19,5 миллиона гривен убытков общине Киева.
- К тому же в Государственной фискальной службе сообщили, что разоблачили схему «откатов» в «Киевавтодоре».
- Накануне, 11 мая, правоохранители обыскали коммунальное объединение «Киевзеленстрой» по делу о неуплате налогов на сумму более 30 миллионов гривен.