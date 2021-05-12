Обыски в столице: правоохранители пришли к подрядчику строительства Подольского моста и в «Киевгорсвет»

Сотрудники Киевской городской прокуратуры и Государственной фискальной службы проводят обыски у подрядчика строительства Подольского моста из-за уклонения от уплаты 9 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица ООО «Спецпроект-Инвест», по заказу генподрядчика ООО «Эко-строй Трейд», на протяжении 2020 года строили Подольский мост в Киеве.

В то же время предприятие указало в бухгалтерской и налоговой отчетности, что якобы привлекло к выполнению субподрядных работ ООО «СК Строительная площадка» и ООО «Строительная группа «Стройдекорсервис», которые имеют признаки фиктивности. Это позволило компании «Спецпроект-Инвест» уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас следственные действия проводят дома у организаторов схемы и в офисных помещениях предприятий.