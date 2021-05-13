Прокуратура отчиталась об обысках в Киеве — касались откатов, поборов и крышевания, в целом 11 подозреваемых

Киевская городская прокуратура 11 и 12 мая обыскивала офисы коммунальных предприятий столицы по делам о незаконном завладении средствами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, незаконных поборах с предприятий и крышевании нелегального бизнеса.
Об этом сообщает ее пресс-служба.
Обыски провели в:
- коммунальном объединении «Киевзеленстрой»;
- КП «Спецжилфонд»;
- корпорации «Киевавтодор»;
- Департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации;
- КП «Киевгорсвет».
Цель обысков — разоблачить финансовые махинации с государственными средствами. В результате о подозрении сообщили 11 лицам, в том числе действующим сотрудникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, включая руководителей. Следователи изучают изъятую финансовую документацию.
- «Киевзеленстрой» обыскивали по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов гривен; «Спецжилфонд» — о хищении более 10,5 миллиона гривен; помещения КГГА и частного предприятия — по подозрению в нанесении более 19,5 миллиона гривен убытков общине Киева; «Киевавтодор» — из-за откатов за помощь в выигрыше тендеров; «Киевгорсвет» — из-за уклонения от уплаты налогов более чем 12 миллионов гривен.
- Также с обысками пришли к главе исполкома партии УДАР, соратнику мэра Киева Артуру Палатному. Глава столицы Виталий Кличко назвал обыски «давлением лично на него и подавлением местного самоуправления».