Прокуратура отчиталась об обысках в Киеве — касались откатов, поборов и крышевания, в целом 11 подозреваемых

Киевская городская прокуратура 11 и 12 мая обыскивала офисы коммунальных предприятий столицы по делам о незаконном завладении средствами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, незаконных поборах с предприятий и крышевании нелегального бизнеса.

Об этом сообщает ее пресс-служба.

Обыски провели в: