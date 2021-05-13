Фискальная служба проводит обыски в офисах столичного метро и «Киевпастранса»

Сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в помещениях киевского метрополитена и в коммунальном предприятии «Киевпастранс».

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Налоговики ищут финансово-хозяйственную документацию для уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.

По версии следствия, предприятие, которое строило линию метрополитена по заказу КП «Киевский метрополитен», заказывало работы по ремонту оборудования у компании, перечислявшей полученные госсредства на счета предприятий с признаками фиктивности.

Также обыски проходят в КП «Киевпастранс». По версии следствия, должностные лица предприятия и компании-подрядчика в 2020 году присвоили выделенные на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева бюджетные средства в особо крупных размерах. Кроме того, должностные лица подрядчика уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.