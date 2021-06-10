Кличко відзвітував про будівництво Подільського мосту в Києві. Обіцяє відкрити до кінця року

Мер Києва Віталій Кличко розповів про поточний стан будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він зазначив, що хоче відкрити його до кінця року.
Про це Кличко написав у своєму Facebook.
Мер розповів, що на самому мосту вже повністю натягнули ванти арки і розпочали демонтаж нижніх тимчасових опор.
«Хочу наголосити, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через Дніпро, але й про комплекс мостів, естакад і тунелів, що сполучать Поділ і Воскресенський масив. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід із Набережно-Хрещатицької», — зазначив Кличко.
За його словами, будівельники вже завершили асфальтувати ділянку мосту через річку Десенка, а роботи на Подолі досі тривають. Їх обіцяють завершити за три тижні.
На лівому березі продовжують робити насип під конструкції метро та дороги вздовж Русанівських садів.
«Ми робимо все, щоб у кінці цього року відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Наступний етап — метро на Троєщину. І, як я сказав, роботи з його спорудження розпочали», — підкреслив Кличко.
- Подільсько-Воскресенський міст має зʼєднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво, розпочате у 1993 році (фактично у 2003 році), неодноразово зупиняли через брак фінансування.
- Колегія Північного міжобласного відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) розслідує можливу тендерну змову між компаніями «Форма» і «Укрбуд» на будівництво столичного Подільсько-Воскресенського моста на суму приблизно 100 мільйонів гривень.