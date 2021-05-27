Фіскальна служба обшукує комунальне підприємство, яке замовило будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

Державна фіскальна служба проводить обшуки комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва».

Про це повідомляється на сторінці ДФС.

Кримінальне провадження розслідує ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро (Подільсько-Воскресенського мосту). Одна з компаній, яка будує міст, відображала в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками фіктивності. Мета обшуків — вилучення фінансових документів.