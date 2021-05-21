Правоохоронці провели обшуки у «Київтеплоенерго»

Столичні прокурори спільно з ГУ ДФС у Києві провели обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго».
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у своєму Facebook.
«Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019–2020 років на замовлення КП «Київтеплоенерго» здійснювало роботи з реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об’єктах і житлових будинках міста Києва на загальну суму 260 млн грн. При цьому, вказана підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів», — йдеться у повідомленні.
Також вони виявили, що виконання субпідрядних робіт і постачання товарів відбувалось від підприємства з ознаками фіктивності. Тому обшуки провели як в офісах підприємства, так і на «Київтеплоенерго».
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами в структурах Київської міської державної адміністрації (в столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки в двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври.
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.