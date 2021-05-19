Обшуки у Києві: Прокуратура встановила збитки на 43 млн грн

У кримінальних провадженнях за фактами розкрадання бюджетних коштів наразі 11 підозрюваних, 9 з яких — нинішні й колишні співробітники комунальних підприємств.

Про це головний прокурор Києва Олег Кіпер розповів в інтервʼю Інтерфаксу .

Прокуратура Києва повідомила про підозру у розкраданні 43 млн грн бюджетних коштів девʼятьом колишнім і чинним працівникам комунальних підприємств столиці.

Так, наприклад, за результатами обшуків в офісі «Спецжитлофонду» повідомили про підозру трьом людям: заступнику директора, колишньому заступнику цього підприємства, а також директору підрядної фірми. Їх підозрюють у розкраданні 10,5 млн грн, які виділялися з міського бюджету на будівництво та реконструкцію інженерних мереж.

Ще сімом особам повідомили про підозру через розкрадань у департаменті соцполітики КМДА. Серед підозрюваних — троє нинішніх посадовців департаменту, а також четверо колишніх працівників. Вони своїми діями завдали збитків на 13,5 млн грн при закупівлях медичних засобів.

Одинадцятим підозрюваним є директор приватного товариства, який нашкодив столичному бюджету на 19,5 млн грн.