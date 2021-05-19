Обыски в Киеве: Прокуратура установила убытки на 43 млн грн

В уголовных процессах по фактам хищения бюджетных средств пока 11 подозреваемых, 9 из которых — нынешние и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.

Так, например, по результатам обысков в офисе «Спецжилфонда» сообщили о подозрении трем людям: заместителю директора, бывшему заместителю этого предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей.

Еще семерым сообщили о подозрении из-за хищений в департаменте соцполитики КГГА. Среди подозреваемых — трое нынешних должностных лиц департамента, а также четверо бывших работников. Они своими действиями нанесли ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств.

Одиннадцатым подозреваемым является директор частного общества, который навредил столичному бюджету на 19,5 млн грн.