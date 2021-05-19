Обыски в Киеве: Прокуратура установила убытки на 43 млн грн

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении 43 млн грн бюджетных средств девяти бывшим и действующим работникам коммунальных предприятий столицы.
Об этом главный прокурор Киева Олег Кипер рассказал в интервью Интерфаксу.
В уголовных процессах по фактам хищения бюджетных средств пока 11 подозреваемых, 9 из которых — нынешние и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.
Так, например, по результатам обысков в офисе «Спецжилфонда» сообщили о подозрении трем людям: заместителю директора, бывшему заместителю этого предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей.
Еще семерым сообщили о подозрении из-за хищений в департаменте соцполитики КГГА. Среди подозреваемых — трое нынешних должностных лиц департамента, а также четверо бывших работников. Они своими действиями нанесли ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств.
Одиннадцатым подозреваемым является директор частного общества, который навредил столичному бюджету на 19,5 млн грн.
- Киевская городская прокуратура 11 и 12 мая обыскивала офисы коммунальных предприятий столицы по делам о незаконном завладении средствами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, незаконных поборах с предприятий и «крышевании» нелегального бизнеса.
- 13 мая тоже прошли обыски — Государственная фискальная служба провела их в помещениях «Киевского метрополитена» и в коммунальном предприятии «Киевпастранс». Налоговики искали документацию в рамках уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.