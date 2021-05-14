ГФС отчиталась об обысках в Киеве: провели более 30, сумма ущерба превышает 100 миллионов гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы под процессуальным руководством прокуратуры за последние дни провели 31 обыск в коммунальных предприятиях Киева и их подрядных компаниях.
Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник.
По его словам, обыски проводили в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотреблению полномочиями.
Мельник указывает, что общая сумма уклонения превысила 100 миллионов гривен. «[Это] эквивалентно стоимости 150 тысяч доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения», — добавил он.
По результатам проведенных процессуальных действий вручили 11 сообщений о подозрении.
- 11—13 мая прокуратура и Государственная фискальная служба провели обыски в ряде коммунальных предприятий Киева, в частности в «Киевском метрополитене» и «Киевпастрансе». Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что обыски являются «атакой на столичную власть», направленной против него. В Офисе президента считают его заявление «необоснованным».