ГФС отчиталась об обысках в Киеве: провели более 30, сумма ущерба превышает 100 миллионов гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы под процессуальным руководством прокуратуры за последние дни провели 31 обыск в коммунальных предприятиях Киева и их подрядных компаниях.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник.

По его словам, обыски проводили в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотреблению полномочиями.

Мельник указывает, что общая сумма уклонения превысила 100 миллионов гривен. «[Это] эквивалентно стоимости 150 тысяч доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения», — добавил он.

По результатам проведенных процессуальных действий вручили 11 сообщений о подозрении.