У КМДА знову прийшли з обшуками — ДБР розслідує справу про незаконну забудову біля Києво-Печерської лаври

Як зазначається, слідчі дії проводили у приміщеннях департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю та департаменту з питань реєстрації КМДА.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У середу, 19 травня, слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації (КМДА) через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври.

За попередніми даними, столичні посадовці не зупинили будівництво 6-поверхової офісної будівлі поблизу лаври (на вул. Редутній), хоча згідно з містобудівними умовами забудовник мав право побудувати там житловий будинок заввишки не більше за 4 поверхи.

Окрім цього, працівники КМДА незаконно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365—2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Посадовцям загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років і конфіскацією майна.