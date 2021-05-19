У КМДА знову прийшли з обшуками — ДБР розслідує справу про незаконну забудову біля Києво-Печерської лаври

У середу, 19 травня, слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації (КМДА) через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Як зазначається, слідчі дії проводили у приміщеннях департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю та департаменту з питань реєстрації КМДА.
За попередніми даними, столичні посадовці не зупинили будівництво 6-поверхової офісної будівлі поблизу лаври (на вул. Редутній), хоча згідно з містобудівними умовами забудовник мав право побудувати там житловий будинок заввишки не більше за 4 поверхи.
Окрім цього, працівники КМДА незаконно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365—2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Посадовцям загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років і конфіскацією майна.
- Київська міська прокуратура 11 і 12 травня обшукувала офіси комунальних підприємств столиці у справах про незаконне заволодіння коштами, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємств і «кришування» нелегального бізнесу.
- 13 травня також пройшли обшуки — Державна фіскальна служба провела їх у приміщеннях «Київського метрополітену» та в комунальному підприємстві «Київпастранс». Податківці шукали документацію для кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.