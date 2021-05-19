В КГГА снова пришли с обысками — ГБР расследует дело о незаконной застройке возле Киево-Печерской лавры

Как отмечается, следственные действия проводились в помещениях департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департамента по вопросам регистрации КГГА.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В среду, 19 мая, следователи Государственного бюро расследований провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры.

По предварительным данным, столичные чиновники не остановили строительство 6-этажного офисного здания возле лавры (на ул. Редутной), хотя по градостроительным условиям застройщик имел право построить там жилой дом высотой не более 4 этажей.

Кроме этого, сотрудники КГГА незаконно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365—2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Чиновникам грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.