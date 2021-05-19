В КГГА снова пришли с обысками — ГБР расследует дело о незаконной застройке возле Киево-Печерской лавры

В среду, 19 мая, следователи Государственного бюро расследований провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как отмечается, следственные действия проводились в помещениях департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департамента по вопросам регистрации КГГА.
По предварительным данным, столичные чиновники не остановили строительство 6-этажного офисного здания возле лавры (на ул. Редутной), хотя по градостроительным условиям застройщик имел право построить там жилой дом высотой не более 4 этажей.
Кроме этого, сотрудники КГГА незаконно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365—2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Чиновникам грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
- Киевская городская прокуратура 11 и 12 мая обыскивала офисы коммунальных предприятий столицы по делам о незаконном завладении средствами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, незаконных поборах с предприятий и «крышевании» нелегального бизнеса.
- 13 мая также прошли обыски — Государственная фискальная служба провела их в помещениях «Киевского метрополитена» и в коммунальном предприятии «Киевпастранс». Налоговики искали документацию для уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.