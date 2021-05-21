Правоохранители провели обыски в «Киевтеплоэнерго»

Столичные прокуроры совместно с ГУ ГФС в Киеве провели обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в своем Facebook.

«Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2019—2020 годов по заказу КП «Киевтеплоэнерго» проводило работы по реконструкции тепловых сетей, капитального ремонта аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам города Киева на общую сумму 260 миллионов гривен. При этом указанная подрядная организация выполнила их не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов», — говорится в сообщении.

Также они установили, что субподрядные работы и поставки товаров проводили предприятия с признаками фиктивности. Поэтому обыски провели как в офисах предприятия, так и на «Киевтеплоэнерго».