Кличко: Правоохранители провели более 60 обысков — им дали команду «найти хоть что-то»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правоохранители за последние 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях Киева и в структурных подразделениях Киевской горгосадминистрации.

В интервью «Бабелю» он сказал, что у правоохранителей есть установка «найти хоть что-то».

Массовые обыски он объяснил попытками дискредитировать киевскую власть и его в частности. «У меня такое ощущение от тех месседжей, которые я получаю, что хотят сделать такой образ коррупционера, что все в городе плохое [...] и все это крышует Кличко. Это манипулятивная информация», — сказал Кличко.

В манипуляции он обвинил Государственную фискальную службу. Обвинения в неуплате налогов он назвал надуманными, поскольку коммунальные предприятия регулярно пополняют бюджет. По словам мэра, властям прописывают неуплату подрядчиков. «Что они делают с деньгами, которые им заплатили за услуги — это не ответственность мэрии», — пояснил Кличко.

Кличко утверждает, что обыски проводятся по команде из Офиса президента. «Даются указания быстро найти хоть что-то, все что угодно», — отметил Кличко.