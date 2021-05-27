ГФС обыскивает коммунальное предприятие, которое заказало строительство Подольско-Воскресенского моста

Государственная фискальная служба проводит обыски коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева».
Об этом сообщается на странице ГФС.
Уголовное производство расследует уклонение от уплаты налогов при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр (Подольско-Воскресенский мост). Одна из компаний, которая строит мост, отражала в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками фиктивности. Цель обысков — изъять финансовые документы.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за последние 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА. В Офисе президента слова мэра считают необоснованным.