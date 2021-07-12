У Києві почали зносити будівлю «Квіти України» — однак активісти зламали паркан і зупинили роботи

У Києві у понеділок, 12 липня, почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника — перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво.
Про це повідомила ініціатива «Зберегти Квіти України» та народний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін у Facebook.
Станом на 13:30 знесли нижню частина атріуму (центральний простір будівлі).
Однак активісти знесли паркан, зайшли на територію незаконного будівництва і зупинили роботи.
Будівля «Квіти України» — це модерністська будівля у місті Києві за адресою Січових Стрільців, 49. Проєкт розробив на початку 80-х років народний архітектор України Левчук Микола Антонович. Це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром. На першому поверсі продавали рослини, вище відбувалися виставки, ще в кількох приміщеннях були майстерні та курси флористики. У 2010-х роках у будівлі розташовувався супермаркет, але і він з’їхав позаторік. Відтоді будівля стояла порожньою.
«Заборона» пише, що на початку червня 2021 року навколо споруди виріс паркан без інформаційних стендів. Ініціативна група активістів за кілька днів подала низку скарг, зокрема звернулася в поліцію щодо незаконного встановлення паркану. Наприкінці червня люди помітили, що починає сохнути 30-тирічний виноград, який заплітав будинок — виявилось, що рослину зрізали.
Зазначається, що будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Більшу частину будівлі займуть популярні коворкінги. Проєкт обійдеться в 600 мільйонів гривень. Компанія має намір восени приступити до реконструкції обʼєкта. Роботи триватимуть 18−24 місяці. На початку липня «керуючий партнер» проєктом «Квіти України» Олексій Пишний опублікував у Facebook попередній фасад будівлі.
- У Києві у квітні 2021 року на вулиці Симона Петлюри (біля залізничного вокзалу) забудовник зніс історичний дореволюційний будинок купця Івана Уткіна, який займався продажем олійних фарб. На місці будинку компанія Zim Group планує звести 26-поверховий апарт-готель Times.