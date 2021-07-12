У Києві почали зносити будівлю «Квіти України» — однак активісти зламали паркан і зупинили роботи

У Києві у понеділок, 12 липня, почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника — перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво.

Про це повідомила ініціатива «Зберегти Квіти України» та народний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін у Facebook.

Станом на 13:30 знесли нижню частина атріуму (центральний простір будівлі).

Однак активісти знесли паркан, зайшли на територію незаконного будівництва і зупинили роботи.