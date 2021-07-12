В Киеве начали сносить здание «Квіти України» — однако активисты сломали забор и остановили работы

В Киеве в понедельник, 12 июля, начали демонтаж здания «Квіти України». В планах застройщика — превратить здание в офисный центр с подземным паркингом. Однако активисты сломали забор и остановили строительство.

Об этом сообщила инициатива «Зберегти Квіти України» и народный депутат фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин в Facebook.

По состоянию на 13:30 снесли нижнюю часть атриума (центральное пространство здания).

Однако активисты снесли забор, зашли на территорию незаконного строительства и остановили работы.