В Киеве застройщик снес исторический дом Уткина. Прокуратура открыла уголовное производство

В Киеве на улице Симона Петлюры (возле железнодорожного вокзала) застройщик снес историческое дореволюционное здание — доходный дом купца Ивана Уткина, который занимался продажей масляных красок.

По факту сноса столичная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 356 УК (самоуправство).

На место выезжала полиция, которая провела осмотр места, допросила очевидцев и затребовала разрешительные документы на выполнение строительных работ. Оценка действий застройщика «будет дана ​​после получения ответов от контролирующих инстанций».

Активист Илья Соколов сообщал, что демонтаж здания начали еще ночью 20 марта. Здание находилось в хорошем состоянии.

Издание «Хмарочос» пишет, что на месте дома компания Zim Group планирует построить 26-этажный апарт-отель Times. На сайте застройщика говорится о 15 этажах, а на LUN.ua — о 26. Рендеры свидетельствуют о том, что здание будет выше 15 этажей.