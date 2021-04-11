У Києві забудовник зніс історичний будинок Уткіна. Прокуратура відкрила кримінальне провадження

У Києві на вулиці Симона Петлюри (біля залізничного вокзалу) забудовник зніс історичний дореволюційний будинок купця Івана Уткіна, який займався продажем олійних фарб.

За фактом знесення столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 356 КК (самоуправство).

На місце виїжджала поліція, яка провела огляд місця, допитала очевидців і витребувала дозвільні документи на виконання будівельних робіт. Оцінку діям забудовника «буде надано після отримання відповідей від контролюючих інстанцій».

Активіст Ілля Соколов повідомляв, що демонтаж будівлі почали ще вночі 20 березня. Сама будівля перебувала в хорошому стані.

Видання «Хмарочос» пише, що на місці будинку компанія Zim Group планує звести 26-поверховий апарт-готель Times. На сайті забудовника йдеться про 15 поверхів, а на LUN.ua — про 26. Рендери свідчать про те, що будівля матиме більш як 15 поверхів.