У КМДА пройшли обшуки. У Києві можуть припинити працювати евакуатори

Увечері 13 серпня Національна поліція провела обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. У звʼязку з цим у Києві можуть тимчасово припинити роботу евакуатори.

Причина — непрозоре ціноутворення за транспортування автомобілів на спецмайданчики, повідомили в КМДА.

За інформацією «Бабеля», за результатами обшуків сімом людям оголосили підозри — з них один представник приватної компанії, решта — чиновники. Так, підозри оголосили заступнику директора — начальнику управління, главі всіх інспекторів і чотирьом інспекторам.