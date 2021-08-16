У КМДА пройшли обшуки. У Києві можуть припинити працювати евакуатори

Увечері 13 серпня Національна поліція провела обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. У звʼязку з цим у Києві можуть тимчасово припинити роботу евакуатори.
Причина — непрозоре ціноутворення за транспортування автомобілів на спецмайданчики, повідомили в КМДА.
За інформацією «Бабеля», за результатами обшуків сімом людям оголосили підозри — з них один представник приватної компанії, решта — чиновники. Так, підозри оголосили заступнику директора — начальнику управління, главі всіх інспекторів і чотирьом інспекторам.
За словами джерела «Бабеля», який близький до київської влади, це може зупинити роботу евакуаторів у місті.
«Зараз неясно, що буде з людьми, яким оголосили підозри: чи будуть їх усувати, чи будуть їм обирати запобіжний захід. Виходить, що практично нікому відповідати за евакуацію, і тому приватні евакуатори, швидше за все, працювати не будуть», — говорить співрозмовник «Бабеля». При цьому він уточнив, що можливо комунальна евакуація буде працювати, але це до 10 евакуаторів.
- У березні Кабінет змінив правила для парковок. Він дозволив безготівкову оплату, заборонив паркомісця на тротуарах, а інспектори з паркування отримали статус уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування.
- У травні в Києві запрацювала система автофіксації порушень правил паркування.