В КГГА прошли обыски. В Киеве могут прекратить работать эвакуаторы

Вечером 13 августа Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. В связи с этим в Киеве могут временно прекратить работу эвакуаторы.

Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки, сообщили в КГГА.

По информации «Бабеля», по результатам обысков семерым объявили подозрения — из них один представитель частной компании, остальные — чиновники. Так, подозрения объявили заместителю директора — начальнику управления, главе всех инспекторов и четырем инспекторам.