С 1 мая в Киеве запустят систему автоматической фиксации нарушений правил парковки

С 1 мая в Киеве должна заработать система, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил парковки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов «Киев цифровой», — сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение ее правил.

«После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения», — отметил Кличко.

Мэр также добавил, что город рассматривает варианты увеличения количества парковочных площадок и оптимизации парковочного пространства. Также в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.