С 1 мая в Киеве запустят систему автоматической фиксации нарушений правил парковки

С 1 мая в Киеве должна заработать система, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил парковки.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов «Киев цифровой», — сказал мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение ее правил.
«После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения», — отметил Кличко.
Мэр также добавил, что город рассматривает варианты увеличения количества парковочных площадок и оптимизации парковочного пространства. Также в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.
- В Киеве с 5 апреля и до конца строгого карантина ввели бесплатную парковку автомобилей на участках КП «Киевтранспарксервис».
- Перед этим Кабинет министров одобрил проект постановления об усовершенствовании правил парковки транспортных средств. Документ, в частности, предусматривает запрет размещать паркоместа на тротуарах и разрешение на безналичную оплату.