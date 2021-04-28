З 1 травня в Києві запустять систему автоматичної фіксації порушень правил паркування

З 1 травня у Києві має запрацювати система, яка автоматично фіксуватиме порушення правил паркування.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«Сьогодні контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів «Київ цифровий», — сказав мер столиці Віталій Кличко.
Він зауважив, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, у ній є інтерактивна карта паркувальних майданчиків столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення його правил.
«Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення», — зазначив Кличко.
Мер також додав, що місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.
- У Києві з 5 квітня і до завершення суворого карантину запровадили безплатне паркування автомобілів на ділянках КП «Київтранспарксервіс».
- Перед цим Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про удосконалення правил паркування транспортних засобів. Документ, зокрема, передбачає заборону розміщувати паркомісця на тротуарах та дозвіл на безготівкову оплату.