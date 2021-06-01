Заступник голови ОП перерахував «проблеми» Кличка і не виключив його відставки з посади глави КМДА

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що конфлікту між ОП і мером Києва Віталієм Кличком немає. Але вважає, що ситуація довкола столичної влади загострилася.

Про це Тимошенко заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він також перелічив «проблеми» міської влади — зокрема, на його думку, у столиці не розвивається інфраструктура.

«Це конфлікт Кличка фактично з самим собою та з містянами. Інфраструктура не розвивається, крім планів із забудови житла, які були привʼязані до генплану та перевиконуються. Водночас плани з розвитку інфраструктури, розвʼязок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50% […] Все, що колись будувалося, як би це дивно не звучало, будувалося за Олександра Попова [глава Київської міськадміністрації з 2010 до 2014 року]. Жодної розвʼязки, жодної станції метро. Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але у Києва є інші проблеми — це трафік, який справді зріс, люди стоять у заторах, метро не розвивається. Так не може бути», — сказав Тимошенко.

Він вважає, що є два виходи — «або київська влада зрозуміє, що потрібно цим займатися, або […] мер — це обирана посада, це незаперечний факт, але щодо голови КМДА будуть інші висновки».

Водночас, Тимошенко зазначив, що це питання вирішувати президенту, додавши, що є «різні варіанти». «Зокрема, і ухвалення законопроєкту «Про столицю», і правок до чинного закону», — додав він.