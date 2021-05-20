Кличко стверджує, що у нього «нормальна» комунікація з Офісом президента попри конфлікти

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що у нього «нормальна» комунікація з Офісом президента. Він наголошує, що робить все можливе, щоб зберегти нормальні відносини.

Про це мер розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Кличко це сказав, відповідаючи на питання, чи означає, що зараз немає ситуативного союзу з ОП. Кличко минулого року розповідав, що він комунікував з главою ОП Андрієм Єрмаком і тодішнім його заступником Сергієм Трофімовим. Після звільнення останнього за регіональну політику відповідає інший заступник ОП — Кирило Тимошенко, з яким у Кличка нібито конфлікт.

«Такі персональні образи можуть впливати на ефективну роботу як в Києві, так і в інших містах. Тому роблю все можливе від мене, щоб зберегти нормальні стосунки. Конфліктів не повинно бути. А якщо хтось не бажає, ну поясніть, будь ласка […] Це гарне питання до тих людей, яких ви зараз назвали», — відповів Кличко.

Мер наголосив, що робить все для того, щоб була комунікація і вирішувати поточні питання, яких, додав він, «достатньо багато».

За словами Кличка, з Єрмаком він спілкувався півтора місяці тому, а з Тимошенком — «вчора чи позавчора». «Комунікація нормальна», — додав мер.