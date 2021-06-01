Заместитель главы ОП перечислил «проблемы» Кличко и не исключил его отставки с поста главы КГГА

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и мэром Киева Виталием Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась.

Об этом Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Он также перечислил «проблемы» городской власти — в частности, по его мнению, в столице не развивается инфраструктура.

«Это конфликт Кличко фактически с самим собой и с горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.п. не выполняются даже на 50% [...] Все, что когда-то строилось, как бы это странно не звучало, строилось за Александра Попова [глава Киевской горадминистрации с 2010 до 2014 года]. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Пока же строятся только парки, относятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы — это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть», — сказал Тимошенко.

Он считает, что есть два выхода — «либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, или [...] мэр — это избираемая должность, это неоспоримый факт, но в отношении председателя КГГА будут другие выводы».

В то же время, Тимошенко отметил, что этот вопрос решать президенту, добавив, что есть «разные варианты». «В частности, и принятие законопроекта «О столице», и поправок в действующий закон», — добавил он.