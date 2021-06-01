Заместитель главы ОП перечислил «проблемы» Кличко и не исключил его отставки с поста главы КГГА

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и мэром Киева Виталием Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась.
Об этом Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.
Он также перечислил «проблемы» городской власти — в частности, по его мнению, в столице не развивается инфраструктура.
«Это конфликт Кличко фактически с самим собой и с горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.п. не выполняются даже на 50% [...] Все, что когда-то строилось, как бы это странно не звучало, строилось за Александра Попова [глава Киевской горадминистрации с 2010 до 2014 года]. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Пока же строятся только парки, относятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы — это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть», — сказал Тимошенко.
Он считает, что есть два выхода — «либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, или [...] мэр — это избираемая должность, это неоспоримый факт, но в отношении председателя КГГА будут другие выводы».
В то же время, Тимошенко отметил, что этот вопрос решать президенту, добавив, что есть «разные варианты». «В частности, и принятие законопроекта «О столице», и поправок в действующий закон», — добавил он.
Вместе с тем, Тимошенко признал, что на выборах городского головы у Кличко не было реальных конкурентов, хотя ему и пытались создать альтернативу. «Мы пытались создать ему альтернативу. Наверное, нужно немного больше времени», — сказал он.
Заместитель главы ОП также отметил, что к Кличко «как к персоне и легенде Украины» нет вопросов. «Но если ты мэр, ты должен набрать такую команду, при которой ты будешь действительно легендой, тебя будут любить [...] и писать о тебе в учебниках истории. А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, получается, это проблема самого Кличко», — сказал Тимошенко.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА. Вместе с тем он утверждает, что у него «нормальная» коммуникация с Офисом президента.
- Напомним, в сентябре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве». Там отдельной статьей разделены полномочия Киевсовета, председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) и мэра.