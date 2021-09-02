В Киеве на расчистку ручья потратили 5 миллионов гривен из бюджета. Сам поток оказался захламленным

По данным следствия, компания должна была расчистить ручей Вершинка в Соломенском районе Киева после победы на публичных торгах. Работы якобы проводились со 2 декабря 2020 года до 1 января 2021-го и обошлись бюджету в почти 5 миллионов гривен, которые были выплачены подрядной организации в полном объеме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В Киеве на коммунальном предприятии «Плесо» провели обыски из-за вероятной растраты 5 миллионов гривен на расчистке ручья.

В марте 2021 года при осмотре ручья и прилегающей территории было обнаружено, что никакие работы там не проводились.

Во время обыска в «Плесо» изъяли копии актов приема-передачи выполненных работ по тендеру, поддельное постановление о проведении выемки необходимых следствию документов, которые компания скрывала, несмотря на решение о временном доступе к вещам и документам.

Также правоохранители установили, что подрядная организация отсутствует по месту регистрации. Это может означать, что она фиктивная.

Сейчас решается вопрос о сообщении причастным к растрате бюджетных средств о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.