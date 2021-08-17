В Киеве проводят обыски из-за хищения средств на ремонте детских садов и дорог. Начальнику райуправления образования объявили подозрение

В Киеве из-за хищение средств на ремонте детских садов проводят обыски на коммунальном предприятии «Житлоінвестбуд-УКБ».

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2019 года коммунальщики заключили ряд договоров подряда на проведение капитального ремонта детсадов Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы с предприятиями — общая сумма составила примерно 120 млн гривен.

Как выяснилось, работы были выполнены подрядчиками не в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а ряд победителей закупок оказались связанными между собой лицами.

Также следователи выявили, что примерно 30 млн гривен, выделенных из бюджета за якобы выполненные работы, перечислили на счета предприятий с признаками фиктивности.

Кроме этого, прокуратура сообщила о подозрении начальнику управления образования Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации в растрате примерно 2 млн гривен, выделенных на реконструкцию учебных заведений (ч. 3, 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Как выяснило следствие, управления образования Святошинской РГА в декабре 2020 года заключило 12 договоров с 8 подрядными организациями, чиновник, зная, что в акты о выполнении работ внесены ложные сведения об объеме и стоимости работ, подписал их.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В то же время столичные прокуроры вместе с сотрудниками Нацполиции и СБУ проводят обыски у исполнителя капитального ремонта дорог в Соломенском районе Киева.

Предприятие, заключившее договоры с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА на ремонт асфальта придомовых территорий и внутриквартальных проездов района, внесло в акты о выполненных работах данные с завышением объемов и стоимости выполненных работ.

По данным эксперта, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет почти 1,3 млн гривен.

Впоследствии стало известно, что правоохранители также проводят следственные действия в помещениях КП «Киевкоммунсервис» и подрядных компаний — должностных лиц подозревают в присвоении бюджетных средств при предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

К тому же отмечается, что отходы вывозили на закрытый полигон твердых бытовых отходов, что угрожает экологическому состоянию столицы. Одну из организаций контролирует депутат Киевского городского совета.