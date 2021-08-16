«Назначат залетного ставленника». Кличко отреагировал на обыски в КГГА и коммунальных предприятиях

«Тот сценарий, сегодня отрабатывают на столичной власти, — опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, является системным давлением.... И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», — отметил Кличко.

Мэр добавил, что столичная власть должна возобновить работу Инспекции по парковке, «которую сейчас практически заблокировали». «И не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог», — отметил мэр столицы.

Он добавил, что все документы, а также информация о деятельности инспекции находятся в открытом доступе, и киевляне могут с ней ознакомиться. «Оформить штраф и забрать машину со штрафплощадки можно очень быстро и без помех. Все процедуры прозрачны. Подчеркну. Я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым я занимаюсь много лет», — добавил Кличко.