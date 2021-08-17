У Києві проводять обшуки через розкрадання коштів на ремонті дитсадків та доріг. Начальнику райуправління освіти оголосили підозру

У Києві через розкрадання коштів на ремонті дитсадків проводять обшуки на комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ».

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2019 року комунальники уклали низку договорів підряду на проведення капітального ремонту дитсадків Печерського, Оболонського, Солом’янського та Дарницького районів столиці з підприємствами — загальна сума становила приблизно 120 млн гривень.

Як з’ясувалося, роботи були виконані підрядниками не в повному обсязі та за значно завищеними цінами, а низка переможців закупівель виявилися пов’язаними між собою особами.

Також слідчі виявили, що приблизно 30 млн гривень, виділених із бюджету за нібито виконані роботи, перерахували на рахунки підприємств із ознаками фіктивності.

Окрім цього, прокуратура повідомила про підозру начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у розтраті приблизно 2 млн гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів (ч. 3, 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Як з’ясувало слідство, управління освіти Святошинської РДА у грудні 2020 року уклало 12 договорів із 8 підрядними організаціями, посадовець, знаючи, що в акти про виконання робіт внесені неправдиві відомості щодо обсягу та вартості робіт, підписав їх.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Водночас столичні прокурори разом зі співробітниками Нацполіції та СБУ проводять обшуки у виконавця капітального ремонту доріг у Солом’янському районі Києва.

Підприємство, яке уклало договори з Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської РДА на ремонт асфальту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів району, внесло в акти про виконані роботи дані із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт.

За даними експерта, сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить майже 1,3 млн гривень.

Згодом стало відомо, що правоохоронці також проводять слідчі дії у приміщеннях КП «Київкомунсервіс» та підрядних компаній — посадовців підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

До того ж зазначається, що відходи вивозили на закритий полігон твердих побутових відходів, що загрожує екологічному стану столиці. Одну з організацій контролює депутат Київської міської ради.