ГУР Міноборони готує нову операцію з евакуації українців з Афганістану

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони готує нову операцію з евакуації українців з Афганістану, де владу захопили бойовики радикального руху «Талібан». Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів співробітник ГУР Олег.
Він уточнив, що спецоперацію з евакуації українців і біженців з Афганістану українські розвідники почали 16 серпня. Майже за два тижні — 28-го числа — співробітники ГУР повернулися в Україну.
За словами Олега, зараз Головне управління розвідки готує нову операцію з евакуації людей з Афганістану. «На жаль, забрати вийшло не всіх і зараз ми опрацьовуємо ще кілька сценаріїв евакуації решти людей», — пояснив він.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли до Кабулу і оголосили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і тоді ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців.
- Вже 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців. 22 серпня український військово-транспортний літакІл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи. Наступного дня, 23 серпня, з Кабулу вилетів ще один український літак. Загалом на борту було 98 пасажирів, в тому числі 27 українців.
- За даними МЗС, з проханням про евакуацію з Афганістану звернулися ще 200 українців і членів їх сімей.