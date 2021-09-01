«Навколо просто зомбіленд — з тебе все зривають». Як українські спецпризначенці зробили (майже) неможливе — доставили з Кабулу в аеропорт 700 людей. Розповідає учасник спецоперації

Коли і чому ви опинилися в Кабулі?

Це була спецоперація, так звана евакуаційна місія. Задачу поставило керівництво країни в щільній координації з МЗС, міграційною службою та іншими. Вона почалася 16 серпня, а 28-го ми повернулися назад. На жаль, забрати вийшло не всіх, і зараз ми опрацьовуємо ще кілька сценаріїв евакуації решти людей.

Спецпризначенці, які рятували людей в Кабулі. Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine

Але аеропорт Кабулу вже в руках талібів, тож ви плануєте евакуацію іншими шляхами?

Невідомо.

Ви прилетіли в Кабул 16 серпня — на наступний день після того, як таліби увійшли в місто. Що ви там побачили? Що відбувалося в Кабулі, в аеропорту?

Аеропорт був розділений на дві частини злітною смугою. Північну частину — військову — контролювали коаліційні сили. Ми перебували там.

Іншу частину — цивільну — контролювали таліби. До речі, росіяни заявляють, що вони вивезли з Кабулу 500 осіб, в тому числі українців. Їхні літаки ми бачили — вони стояли якраз на боці талібів, а ось завантаження не зафіксували. Припускаю, що його або не було, або мова про невелику кількість людей.

Тобто у росіян була домовленість із талібами?

Скоріше за все, так. Вони забирали людей з тієї частини. І в місті ми росіян теж не бачили.

Так ось, контингент коаліційних сил, який перебував у аеропорту, за його межі не виходив. Яким чином наші партнери привозили людей, мені невідомо. Але забирали вони їх уже безпосередньо в гейтах біля входу в аеропорт. Там було кілька периметрів, обгороджених стінами. В одному периметрі людей оглядали, щоб не було вибухівки або зброї, а далі везли до точок, де збирали біженців, потім підвозили до літаків, вантажили, і вони летіли. Темп був божевільний — іноді літаки прилітали і відлітали кожні 5—7 хвилин.

Ці літаки забирали біженців?

Так. В аеропорту все було впорядковано. Ми розуміли, де перебувають турки, азербайджанці, британці, американці, німці. Останні до нас підходили, ми пропонували допомогу.

У місті в цей час був хаос — не припинялася стрілянина, бігали люди, повсякчас була загроза вибухів. На вулицях було багато жінок з дітьми. Здавалося, їх більше, ніж чоловіків. Аеропорт буквально брали в облогу люди, які хотіли полетіти з країни.

Американські військові охороняють межі аеропорту в Кабулі. Getty Images

Давайте докладніше поговоримо про ваші завдання — що саме ви мали зробити в Кабулі?

У нас була одна задача — евакуація людей згідно зі списками, які передало Міністерство закордонних справ. У пріоритеті були громадяни України та члени їхніх сімей — ми не могли розбивати сімʼї, тому забирали всіх. Далі — ті, у кого є дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Україні та члени їхніх сімей. Якщо була можливість, ми не відмовляли громадянам з країн-партнерів — з Європи, Північної Америки, Великої Британії. Єдина умова — у них повинні бути документи.

Як відбувалася евакуація? Ви знали місце, де перебували люди, і йшли туди?

Ми в соціальних мережах створювали координаційно-інформаційні групи і говорили людям, в які точки вони повинні дістатися.

Ви називали точки в місті?

Спочатку говорили гейт в аеропорту, через який вони повинні були заходити. Але до гейту часто просто неможливо було дістатися. Люди зупинялися в заторі або упиралися в натовп і не могли заїхати. У таких випадках ми проводили піші операції — виходили за межі аеропорту і супроводжували людей пішки. Це було складно. Потім вирішили, що краще збирати людей в автобуси і намагатися завозити через ворота, які контролювали американці.

Ми також забирали людей з самого Кабулу. Ходили туди, куди не виходив більше ніхто — ні британці, ні американці. Коли потрапляли за перший периметр аеропорту, вивантажували всіх з автобуса, розділяли чоловіків і жінок, проводили повний огляд і змушували викидати їжу, воду і швидкопсувні продукти. У нас було своє харчування — сухпайки. Потім звіряли списки з документами і везли людей безпосередньо до літака, де вони чекали вильоту.

Евакуаційна місія в місто — це вилазки під прикриттям або ви йшли туди в формі?

У формі, у повному обмундируванні.

Але в місті були таліби, як вони реагували?

Вони звикли, що в їхній країні перебувають військові коаліційних сил. А наше обмундирування мало чим відрізняється від форми провідних країн світу. Єдине, що нас видавало, — яскраві кольорові прапорці України. Ми чіпляли їх всюди — на шоломи, на плечі. Ми хотіли, щоб люди з українським громадянством бачили, що ми українські військові. А по відношенню до талібів ми поводилися не ворожо, але, звичайно, були на сторожі.

Потрібно розуміти, що в Кабулі анархія і хаос. Закони не працюють. Якщо громадянин Афганістану вбʼє свого співвітчизника, ніхто не помітить і не понесе відповідальність. Якщо ти вийшов в місто без зброї, є ймовірність, що назад в аеропорт вже не повернешся. Наприклад ті 12 українців, з якими ми звʼязувалися, розповідали, що не можуть вийти з місця, де знаходяться, тому що навколо просто зомбіленд: з тебе відразу все починають зривати, відбирають сумки. Під час кожного свого виходу ми всім своїм виглядом показували, що повинні вивести людей і зробимо це за будь-яку ціну.

По скільки людей ви виводили за раз?

По-різному, мінімум 15, а найбільша група була 29 осіб.

І скільки таких вилазок у вас було?

Кожного дня ми виходили в місто по 3-4 рази, бувало — безрезультатно. Іноді люди не могли себе позначити, і ми їх просто не знаходили. А залишатися в місті довго було небезпечно, потрібно було повертатися в аеропорт.

Тобто таліби могли зібратися і атакувати?

Звичайно, але складно було не тільки в місті. Ми виходили і до воріт Abbey Gate, де потім стався теракт. Там теж дуже важко когось знайти. За воротами система лабіринтів з колючого дроту, яку потрібно обходити. Крім того, уздовж периметра аеропорту в тому місці тече річка, схожа на нашу річку Либідь. І ось в ній стоять афганці по пояс у воді, в повній антисанітарії, махають паспортами і просять, щоб їх звідти забрали. Там шум, гам, складно когось знайти, а якщо знайшов — потрібно ще докричатися і якось дістатися.