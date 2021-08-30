«Ангели з великим серцем». Канадські ЗМІ повідомили про «зухвалу» спецоперацію українських військових з евакуації біженців із Кабулу

Українські військовослужбовці провели спецоперацію в Кабулі, завдяки якій з Афганістану вдалося евакуювати групу перекладачів, які співпрацювали з канадською армією.

Про це пише канадське видання The Globе and Mail.

Операцію провели в пʼятницю, 27 серпня. Перед цим з Кабулу вилетів останній канадський евакуаційний рейс. Після цього Канада заявила, що готова прийняти біженців з Афганістану, якщо ті зуміють самостійно дістатися третіх країн. У звʼязку з цим Оттава звернулася по допомогу до уряду України з проханням доставити біженців спочатку до Києва, звідки вони, після проходження всіх процедур, відправляться до Канади.

Видання також наголошує, що операцію провели через кілька годин після теракту, який забрав життя близько 20 людей, серед яких було 13 американських солдатів. Після цього США заявили, що вʼїзд в аеропорт Кабулу буде відкритий тільки для громадян Сполучених Штатів.

Повідомляється, що українські військові увійшли до Кабулу пішки. У солдатів були фотографії номерних знаків двох мікроавтобусів із 19 біженцями. Українці оточили автобуси та доставили їх в аеропорт.

«Ми просто відправили їм номери наших автомобілів... і вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас. Вони запитали: “Україна?”, ми відповіли: “Так!”, і вони повели нас усередину», — сказав Мохаммед Шаріф Шараф, 49-річний батько пʼятьох дітей, перекладач, який допомагав The Globe and Mail висвітлювати роль Канади в афганській війні.

Евакуйовані заявили виданню, що були приголомшені тим, що українські війська пішли на ризик, аби врятувати їх, чого не зробили канадські чи американські сили. Три спроби вивезти цю групу силами канадських і американських військових зазнали невдачі. Планувалося, що біженці зможуть дістатися до призначених місць зустрічі біля воріт аеропорту, проте цього не сталося через хаос і тисячі афганців, які намагалися прорватися на аеродром.

«Усі здивовані. Протягом останнього місяця домагався, щоб нас хто-небудь забрав. Ми просили американців, канадців, катарців, усіх — і жодного рішення. Вони боялися вийти», — сказав Джавед Хакман, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки пропрацював із канадським спецпризначенцями в Кандагарі. «Українські солдати були для нас ангелами. Вони виконали виняткову роботу. У них великі серця», — додав він.

Уряд Канади видав біженцям гуманітарні візи, які дозволять їм вʼїхати до країни. Зараз вони перебувають в Україні. «Канада запросила нашої додаткової підтримки, і ми будемо раді допомогти», — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, отримані від The Globe and Mail електронною поштою.

Він додав, що операція в Кабулі продемонструвала можливості Збройних сил України та чому Україну, нарешті, слід прийняти в НАТО. «У цих жахливих обставинах наші військові продемонстрували хоробрість, високий клас і зразковий професіоналізм», — додав Кулеба.