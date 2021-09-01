ГУР Минобороны готовит новую операцию по эвакуации украинцев из Афганистана

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны готовит новую операцию по эвакуации украинцев из Афганистана, власть в котором захватили боевики радикального движения «Талибан». Об этом в интервью «Бабелю» рассказал сотрудник ГУР Олег.

Он уточнил, что спецоперацию по эвакуации украинцев и беженцев в Афганистане украинские разведчики начали 16 августа. Спустя почти две недели — 28-го числа — сотрудники ГУР вернулись в Украину.