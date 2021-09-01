ГУР Минобороны готовит новую операцию по эвакуации украинцев из Афганистана

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны готовит новую операцию по эвакуации украинцев из Афганистана, власть в котором захватили боевики радикального движения «Талибан». Об этом в интервью «Бабелю» рассказал сотрудник ГУР Олег.
Он уточнил, что спецоперацию по эвакуации украинцев и беженцев в Афганистане украинские разведчики начали 16 августа. Спустя почти две недели — 28-го числа — сотрудники ГУР вернулись в Украину.
По словам Олега, сейчас Главное управление разведки готовит новую операцию по эвакуации людей из Афганистана. «К сожалению, забрать получилось не всех и сейчас мы прорабатываем еще несколько сценариев эвакуации оставшихся людей», — пояснил он.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев.
- Уже 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восьмерых украинцев. 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человек. На следующий день, 23 августа, из Кабула вылетел еще один украинский самолет. Всего на борту было 98 пассажиров, в том числе 27 украинцев.
- По данным МИД, с просьбой об эвакуации из Афганистана обратились еще 200 украинцев и членов их семей.