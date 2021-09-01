Министр Кулеба: Примерно 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана

Об эвакуации из Афганистана попросили еще примерно 200 украинцев, но ситуация с количеством желающих выехать в Украину постоянно меняется.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в составе украинской делегации в США, сообщает «Громадське».

«Кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы», — заверил он.